Juventus, il Chelsea sul top player: pronta l’offerta

La Juve, per il momento, intenzionata a respingerla

Il momento della Juventus non è dei più felici. Nonostante l’ultima vittoria prima della sosta, i bianconeri si trovano ancora staccati dal quarto posto, valevole per una sedia al gran ballo della prossima Champions League. La partecipazione alla prossima Champions è decisiva sia dal punto di vista del prestigio, sia da quello economico perché, in caso contrario, la Vecchia Signora potrebbe essere costretta a vendere alcuni dei suoi pezzi pregiati.

Uno dei più richiesti è ovviamente Matthijs De Ligt. Il centrale olandese classe ’99 riscuote l’interesse di tantissime squadre in Europa. Tra queste, una di quelle più intenzionate a fare sul serio è il Chelsea. Secondo il portale catalano El Nacional, i blues sarebbero pronti a presentare un’offerta di 50 milioni di euro che però la Juve, almeno per il momento, sarebbe intenzionata a respingere.