Calciomercato Lazio, Loftus Cheek pronto a lasciare il Milan per ritrovare Sarri

Il Calciomercato Lazio si è messo in moto ed inizia ad accelerare in vista della finestra di gennaio. A Maurizio Sarri servono rinforzi e il Comandante potrebbe ritrovare un giocatore che ha allenato ai tempi del Chelsea. Lazio e Milan trattano per Loftus Cheek.

Calciomercato Lazio, Loftus Cheek a gennaio? In lista anche Samardzic

Maurizio Sarri ha necessità di rinforzare il centrocampo e ha chiesto a Lotito un giocatore specifico: Loftus-Cheek. Hanno già avuto piacere di lavorare insieme e quindi c’è piacere di ritrovarsi, soprattutto per il giocatore inglese che a Milano non trova spazio. A quanto pare, secondo le indiscrezioni riportate da “Il Messaggero” il centrocampista, pur di trovare continuità e lavorare di nuovo con Sarri, sarebbe disposto a spalmarsi l’ingaggio di 4 milioni di euro più bonus in più anni.

A queste condizioni Lotito potrebbe avere una spinta in più per dare il via a Fabiani per avviare la trattativa. C’è da capire anche cosa ha intenzione di fare il Milan che, a quanto pare, sembra poco convinto della partenza dell’inglese. Loftus Cheek ha intenzione di farsi vedere in campo per conquistare una convocazione ai Mondiali 2026. La Lazio può permettersi Loftus-Cheek a patto della cessione di un altro giocatore, molto probabilmente Guendouzi, che guadagna 2,2 milioni di euro. L’alternativa all’inglese è Samardzic dell’Atalanta. Il serbo alla Dea è stato utilizzato poco, sia da Juric che da Palladino, ma il suo costo è intorno ai 12-15 milioni di euro. Operazione fattibile.