Serie B: i risultati della 16^ giornata. Frosinone in testa alla classifica, cade il Monza

Nessuna sorpresa nella 16^ giornata del campionato di Serie B, con le favorite o presunte tali che vincono e continuano a lottare per un posto promozione. Dopo il Palermo, vincono anche Frosinone, Modena Catanzaro e Cesena, mentre perdono empoli e Monza. Il Venezia batte il Monza 2-0, il Penzo ormai è un fortino inespugnabile per chiunque, ma i lombardi sapranno rialzarsi perchè hanno una squadra competitiva. L’Empoli è alla seconda sconfitta consecutiva, sul sintetico di Castellammare cade sotto ai colpi di Giorgini e Carissoni, il Cesena batte 3-2 il Mantova con Possanzini verso l’esonero, il Modena torna alla vittoria a La Spezia a decidere sono Nieling e Gliozzi sempre piè bomber dei canarini.
I risultati
Palermo-Sampdoria 1-0
29’pt Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12’pt Giorgini, 18’st Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36’pt Sgarbi (P), 4’st Reinhart (R), 31’st Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5’pt Nieling, 45’st Gliozzi
Südtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
4’st Perez, 11’st Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
7’st Cisse
Cesena-Mantova 3-2
17’pt rig. Ruocco (M), 25’pt Artioli (M), 42’pt Shpendi (C), 9’st aut. Castellini (C), 33’st Frabotta (C)
Carrarese-Virtus Entella 3-1
11’st Schiavi (C), 25’st Ruggeri (C), 27’st Abiuso (C), 30’st Debenedetti (E)
Pescara-Frosinone 1-2
1’pt Tonin (P), 5’pt Koutsoupias (F), 11’st A. Oyono (F)