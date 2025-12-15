Serie B: i risultati della 16^ giornata. Frosinone in testa alla classifica, cade il Monza

Nessuna sorpresa nella 16^ giornata del campionato di Serie B, con le favorite o presunte tali che vincono e continuano a lottare per un posto promozione. Dopo il Palermo, vincono anche Frosinone, Modena Catanzaro e Cesena, mentre perdono empoli e Monza. Il Venezia batte il Monza 2-0, il Penzo ormai è un fortino inespugnabile per chiunque, ma i lombardi sapranno rialzarsi perchè hanno una squadra competitiva. L’Empoli è alla seconda sconfitta consecutiva, sul sintetico di Castellammare cade sotto ai colpi di Giorgini e Carissoni, il Cesena batte 3-2 il Mantova con Possanzini verso l’esonero, il Modena torna alla vittoria a La Spezia a decidere sono Nieling e Gliozzi sempre piè bomber dei canarini.

I risultati

Palermo-Sampdoria 1-0

29’pt Le Douaron

Juve Stabia-Empoli 2-0

12’pt Giorgini, 18’st Carissoni

Reggiana-Padova 1-2

36’pt Sgarbi (P), 4’st Reinhart (R), 31’st Seghetti (P)

Spezia-Modena 0-2

5’pt Nieling, 45’st Gliozzi

Südtirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0

4’st Perez, 11’st Adorante

Catanzaro-Avellino 1-0

7’st Cisse

Cesena-Mantova 3-2

17’pt rig. Ruocco (M), 25’pt Artioli (M), 42’pt Shpendi (C), 9’st aut. Castellini (C), 33’st Frabotta (C)

Carrarese-Virtus Entella 3-1

11’st Schiavi (C), 25’st Ruggeri (C), 27’st Abiuso (C), 30’st Debenedetti (E)

Pescara-Frosinone 1-2

1’pt Tonin (P), 5’pt Koutsoupias (F), 11’st A. Oyono (F)