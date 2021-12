Calciomercato Juventus, Cherubini on fire: pazza idea per l’attacco

Difficile che la trattativa vada in porto a gennaio

La Juventus ha come priorità quella di comprare un attaccante nel mercato di gennaio. Per infortuni, per imprecisione o per mancanza di gioco, infatti, finora le punte bianconere hanno segnato troppo poco e questo è uno dei motivi per i quali i bianconeri si trovano attardati rispetto al quarto posto, ormai obiettivo stagionale. Cherubini è quindi al lavoro per trovare la soluzione che meglio soddisfi Massimiliano Allegri, ma anche il bilancio.

Un obiettivo di mercato che sta prendendo piede in questi ultimi giorni è legato al nome di Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo sta disputando un’ottima stagione con 6 reti segnate (alcune molto belle) in 19 partite disputate finora. Scamacca sta inoltre levando il posto a Raspadori che, almeno inizialmente, partiva avanti nelle gerarchie. La trattativa però rimane complicata per le richieste del Sassuolo che non vorrebbe comunque privarsi dell’attaccante a stagione in corso.