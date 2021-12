Juventus, clamoroso scambio in vista| Bomba dalla Spagna

I due attaccanti pronti a incrociare le strade

La strada tra Barcellona e Torino raramente è stata così trafficata come negli ultimi giorni. Oltre alla trattativa per Dembele (che la Juventus vorrebbe prendere a parametro zero) e a quella per De Ligt (il grande sogno di mercato blaugrana per giugno), c’è nelle ultime ore una proposta di scambio che avrebbe del clamoroso e che potrebbe concretizzarsi anche nel mercato invernale.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Juventus, cessione lampo: Paratici ne approfitta

Calciomercato Juventus, colpaccio di Cherubini: il top player a parametro zero

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, infatti, il Barcellona (ma soprattutto l’allenatore Xavi) sarebbe interessato ad Alvaro Morata. L’ex canterano del Real Madrid è attualmente alla Juventus in prestito perché è di proprietà dell’Atletico Madrid. I catalani però potrebbero usare il riscatto di Griezmann come merce di scambio per arrivare proprio a Morata. Invece potrebbe arrivare in Italia Memphis Depay, attaccante olandese sbarcato in blaugrana quest’estate e che potrebbe sostituire proprio Morata nel caso si dovesse concretizzare la trattativa.