Giovanni Leoni, uno degli italiani più giovani e talentuosi, a breve potrebbe lasciare l’Italia. Il giovane centrale italiano infatti dopo essere stato accostato a tutte le big della Serie A, dal Milan all’Inter, sembra sempre più vicino a un trasferimento al Liverpool.

Giovanni Leoni, il Liverpool pronto a sborsare 35 milioni al Parma

Il club dei Reds sono hanno deciso di investire sul giocatore e sarebbero pronti a soddisfare senza battere ciglio le richieste del Parma, cosa che nessuno ha potuto fare fino ad oggi. La richiesta degli emiliani è pari a 35 milioni bonus compresi.