Giovanni Leoni, uno degli italiani più giovani e talentuosi, a breve potrebbe lasciare l’Italia. Il giovane centrale italiano infatti dopo essere stato accostato a tutte le big della Serie A, dal Milan all’Inter, sembra sempre più vicino a un trasferimento al Liverpool.
Giovanni Leoni, il Liverpool pronto a sborsare 35 milioni al Parma
Il club dei Reds sono hanno deciso di investire sul giocatore e sarebbero pronti a soddisfare senza battere ciglio le richieste del Parma, cosa che nessuno ha potuto fare fino ad oggi. La richiesta degli emiliani è pari a 35 milioni bonus compresi.
Leoni ha ricevuto una delle opportunità più importanti della sua giovane carriera e potrebbe giocare, già a 18 anni nell’ambita Premier League. Per Leoni trasferirsi ad Anfield, è un obiettivo, ma resta qualche ostacolo: lo spazio a disposizione. Il 18enne, in Premier, potrebbe avere poco spazio: al momento Arne Slot ha soltanto due centrali a disposizione Virgil Van Dijk e Ibrahima Konate che, con un solo anno di contratto rimasto, potrebbe anche lasciare presto Anfield, oltre al lungodegente Joe Gomez. Ma il Liverpool, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissimo ad acquistare anche Marc Guehi dal Crystal Palace per 35 milioni.