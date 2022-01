Calciomercato Juventus, affari col Barca: può arrivare a gennaio

Dimenticato il 2021, la Juventus vuole ricominciare a vincere a partire dai due prossimi big match contro Napoli e Roma, per farlo però Allegri ha bisogno di nuovi rinforzi dal mercato visto che il tecnico toscano vuole 3 rinforzi: uno sulla fascia, un regista mezzo al campo e una punta centrale di ricambio a Morata, che però potrebbe lasciare presto Torino.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Morata, che piace al Barcellona di Xavi, che ha messo gli occhi sul giocatore spagnolo della Juventus per rinforzare la rosa dopo l’arrivo di Ferran Torres e il ritiro dal campo del Kun Aguero. Il club blaugrana prima di acquistare nuovamente ha bisogno di cedere diversi esuberi come Umtiti, Coutinho e Dest. Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, il club bianconero avrebbe avanzare un offerta di 10 milioni di euro proprio per il terzino del Barca in passato seguito anche dalla Roma di Mourinho, che però vorrebbe rimanere fino a giugno.