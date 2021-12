Calciomercato Juventus, Cherubini fa affari con Paratici: scambio in vista

Lo svedese non è incedibile

Fabio Paratici, nonostante se ne sia andato dalla Juventus, continua a tessere legami col mondo bianconero. E questa volta, l’ex dirigente, bussa alla porta della Vecchia Signora per proporre uno scambio che potrebbe essere interessante e fruttuoso per entrambe le parti coinvolte. Al Tottenham, infatti, piace e non poco Dejan Kulusevski. Il giovane svedese non è in cima alle preferenze di Allegri che spesso gli preferisce Bernardeschi, mentre Antonio Conte avrebbe in mente un ruolo ritagliato per lui, di supporto a Harry Kane.

Secondo la Gazzetta dello Sport gli Spurs potrebbero decidere di inserire una contropartita nell’operazione per renderla meno onerosa. E a Londra c’è un giocatore che ha trovato meno spazio di quanto credesse: si tratta di Giovanni Lo Celso, centrocampista offensivo classe ’96, alla terza stagione al Tottenham. L’argentino ha però un ruolo di rincalzo e per questo la Juventus potrebbe approfittare di questa situazione.