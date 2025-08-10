Borussia Dortmund-Juventus, le probabili formazioni. David dal 1′

La Juventus scende in campo questo pomeriggio al Signal Iduna Park nella sua unica partita in terra tedesca, dopo i giorni di allenamento trascorsi nella sede Adidas. Tudor schiera la solita difesa a tre con Gatti, Bremer e Kalulu, a centrocampo Joao Mario, Locatelli, Thuram e Cambiaso, in avanti Conceicao e Yildiz dietro a David. Per Bremer previsto un solo spezzone di partita per non accelerare troppo i tempi di rientro dopo l’infortunio dello scorso anno.

Kovac invece, in avanti schiera ke due punte Guirassy ed Adeyemi supportate da Bellingham.

Le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2) Kobel; Mané, Anton, Hummels; Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson; Bellingham; Guirassy, Adeyemi. All.: Kovac.

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kalulu, Joao Mario, Locatelli, K.Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All.: Tudor.