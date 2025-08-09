Il Milan pareggia a Dublino contro il Leeds, a segno Gimenez.

Buon pareggio del Milan a Dublino contro il leeds, con Allegri che nel primo tempo ha schierato nei titolari Sala, Musah, Okafor, e Magni in difesa ma che comunque è riuscito a portarsi in vantaggio con Gimenez al 31′ grazie proprio ad un assist di Magni. Nella ripresa molti cambi tra le due squadre ed il Leeds ne approfitta per pareggiare con un gran tiro dal limite di Stach che sorprende Terracciano. Da sottolineare che Thiaw nonostante la convocazione è rimasto in panchina per tutta la partita in attesa del trasferimento ormai certo al Newcastle.

Il tabellino

Leeds-Milan 1-1

LEEDS (ENG): Lucas Perri (dal 1′ st Darlow K.), Schmidt I. (dal 22′ st Byram S.), Rodon J., Struijk P. (dal 30′ st Bijol J.), Gudmundsson G. (dal 30′ st Harrison J.), Tanaka A. (dal 22′ st Longstaff S.), Ampadu E. (dal 21′ st Gruev I.), Stach A., James D. (dal 21′ st Aaronson B.), Piroe J. (dal 21′ st Nmecha L.), Gnonto W. (dal 30′ st Ramazani L.). A disposizione: Aaronson B., Bijol J., Byram S., Cairns A., Chadwick-Chaplin R., Darlow K., Gray H., Gruev I., Harrison J., Longstaff S., Nmecha L., Ramazani L. Allenatore: Farke D..

MILAN (ITA): Terracciano P. (dal 23′ st Torriani L.), Magni V., Gabbia M., Pavlovic S. (dal 38′ st Thiaw M.), Estupinan P., Musah Y. (dal 1′ st Coubis A.), Sala E. (dal 38′ st Ricci S.), Jashari A. (dal 16′ st Eletu V.), Chukwueze S. (dal 38′ st Saelemaekers A.), Okafor N., Gimenez S. (dal 16′ st Sia D.). A disposizione: Bartesaghi D., Coubis A., Dutu M., Eletu V., Maignan M., Modric L., Pittarella M., Ricci S., Saelemaekers A., Sia D., Terracciano F., Thiaw M., Tomori F., Torriani L. Allenatore: Allegri M..

Reti: al 22′ st Stach A. (Leeds (Eng)) al 31′ pt Gimenez S. (Milan (Ita)) .

Ammonizioni: al 14′ st Stach A. (Leeds (Eng)).

