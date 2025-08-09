L’Allianz Stadium si rifà il look. Panchine a bordo campo e 182 posti in più

Allianz Stadium in ristrutturazione
L’Allianz Stadium si rifa il look, addio alle panchine in stile inglese in mezzo al pubblico, con le squadre che siederanno a bordo campo, come ai vecchi tempi.
Lo spostamento della panchine creerà in tribuna nuovi posti, 80 posti premium in tribuna che saranno realizzati a bordo campo, mentre altri 102 saranno recuperati in altri settori dello stadio.
L’obiettivo è quello di rendere uno stadio più attraente anche per altri eventi come ad esempio i concerti con nel 2026 Eros Ramazzotti chiuderà all’Allianz il proprio tour. Non dimentichiamo infine, che l’Allianz Stadium è l’unico stadio in Italia a possedere i requisiti UEFA in vista degli europei del 2032.