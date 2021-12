Brozovic e lo sgarbo all’Inter, sorride la Juventus: lo scenario

Aspettando qualche rinforzo dal mercato, l’Inter di Inzaghi vuole iniziare il nuovo anno confermando quanto di buono fatto nell’anno solare e provando sempre di più a migliorare. L’allenatore ex Lazio si aspetta qualche rinforzo dal mercato come un quarto attaccante e un nuovo terzino anche se potrebbe arrivare anche un nuovo centrocampista, ovvero il vice Brozovic, con il croato che aspetta il rinnovo di contratto.

Il centrocampista classe 1992 per prolungare il suo contratto con il club nerazzurro chiede 7 milioni di euro, cifra considerata alta anche se i dirigenti nerazzurri sono pronti a fare un’offerta folle pur di far rimanere il calciatore che ha fatto benissimo con Spalletti, Conte e ora Inzaghi. Aspettando il rinnovo, le grandi d’Europa strizzano l’occhio al centrocampista con Psg, Barcellona e Real Madrid pronte a fare un’offerta al club di Zhang anche se prima il Real Madrid dovrà prima cedere visto che Casemiro è in uscita dal club di Perez, con la Juventus pronta a farci un pensierino.