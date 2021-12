Mercato Inter, colpo a zero in serie A: che affare!

Potrebbe arrivare per sostituire Alexis Sanchez

Beppe Marotta, da dirigente lungimirante quale si è sempre dimostrato, sta cercando di lavorare non solo in ottica invernale, ma anche in ottica estiva cercando occasioni di mercato appetibili per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi senza intaccare un bilancio che deve sempre essere tenuto sott’occhio. Normale quindi che il dirigente nerazzurro stia attento al mercato dei giocatori in scadenza di contratto e che, tra poco, potrebbero accordarsi con una nuova squadra.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter sarebbe pronta a tentare il trequartista del Sassuolo Filip Djuricic che ha il contratto in scadenza a fine stagione. Il neroverde, a 29 anni, e con oltre 120 presenze nel nostro massimo campionato, potrebbe voler provare una nuova esperienza. Djuricic tra l’altro potrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez che è sempre in bilico all’Inter.