Calciomercato Inter, Marotta cala il tris: gli obiettivi per gennaio

In attesa di continuare a vincere in campionato, Marotta vuole regalare ad Inzaghi qualche rinforzo che sarà utile in campionato ma soprattutto in Champions League, visto che la squadra nerazzurra dovrà giocare il doppio impegno di coppa contro il Liverpool di Klopp e Salah. Il ds dovrà pure cedere i molti esuberi a disposizione dell’allenatore ex Lazio, a cominciare da Vecino, Sensi e Gagliardini.

Sono tanti gli obiettivi di Marotta per gennaio, a cominciare da Frattesi e Villar. Il centrocampista del Sassuolo è il candidato principale per giocare con Brozovic e Barella anche se la società nerazzurra dovrà fare i conti con Juventus, Roma e Milan, che sono da mesi sul calciatore, anche se Marotta vorrebbe anticipare l’operazione a gennaio, prendendo in prestito anche Villar in uscita dalla Roma. Inzaghi vuole sistemare però anche la difesa e vorrebbe anche Ginter, difensore che potrebbe arrivare a zero dal Borussia Mönchengladbach e che ha stesso procuratore di Calhanoglu.