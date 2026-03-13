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venerdì, Marzo 13, 2026
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Modena-Spezia, le probabili formazioni

L'anticipo di Serie B della 30^ giornata

Di
Salvatore Ciotta
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Si gioca questa sera l’Anticipo tra Modena e Spezia, gara relativa alla 30^ giornata del campionato di Serie B.

Sottil deve rinunciare a Pyyhtiä e Defrel, mentre tornano a disposizione Sersanti e Nieling, Donadoni è in emergenza in attacco e non saranno convocati Vlahovic, Di Serio, Skjellerup e Lapadula, assente anche Mateju.

 

LE PROBABILI FORMAZIONI

Modena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca, Ambrosino. All. Sottil.

Spezia (3-5-1-1) Radunovic; Ruggero, Bonfanti, Beruatto; Sernicola, Comotto, Romano, Bandinelli, Aurelio; Valoti; Artistico. All. Donadoni.

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