Calciomercato Juventus, Longari: “La cessione di Vlahovic può accendere il mercato”

Calciomercato Juventus, Longari: “Vlahovic porterebbe un incasso importante”

All’interno dell’editoriale di Sportitalia, il giornalista, Gianlugi Longari, ha voluto parlare della questione legata al mercato della Juventus e alla cessione dell’attaccante serbo, Dusan Vlahovic. Il giornalista ha dichiarato: “L’incasso potenziale sarebbe di quelli veramente importanti, e consentirebbe ai bianconeri di mettere in moto i motori anche sul fronte entrate dopo avere messo a segno il colpo Weah“.

Longari: “La ricerca di un attaccante per la Juventus stravolgerebbe il mercato”

Longari ha, inoltre, aggiunto: “Inserire quindi anche la Juventus nel novero dei tanti top club potenzialmente alla ricerca di un centravanti potrebbe scompaginare le carte in tavola anche per le altre trattative già in corso e che coinvolgono nomi altisonanti allegati a potenziali bonifici milionari”