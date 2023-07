Calciomercato Juventus, soldi in arrivo per i bianconeri: venduto il centrocampista

Dopo la sua esperienza in prestito al Monza, il giovane centrocampista Filippo Ranocchia è tornato alla Juventus, il club che detiene il suo cartellino. Tuttavia, sembra che il suo futuro sia lontano da Torino, poiché i bianconeri hanno la necessità di vendere e il giocatore ha bisogno di ottenere maggiori opportunità di gioco.

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno ceduto il centrocampista

Dopo l’incontro di ieri tra l’agente del giocatore e la dirigenza bianconera, l’Empoli ha avuto il sì da parte del centrocampista: vicina la chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Operazione win-win per entrambe le parti: per la Juventus ovviamente perché incasserà qualche milione e sfoltirà la rosa, per il giocatore perché troverà sicuramente più spazio nel club toscano.