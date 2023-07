Calciomercato Roma, spunta il centrocampista del Barcellona | Testa a testa con la Juventus

La Roma è sempre alla ricerca di un centrocampista di qualità ed esperienza come richiesto da Josè Mourinho: non ci sono solo i nomi di Renato Sanches, Sabitzer e De Paul, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per la mediana giallorossa.

Calciomercato Roma, interesse per Kessiè: anche la Juventus in corsa

Come riportato dalla redazione di Rete Sport, il centrocampista ex Milan, passato al Barcellona lo scorso luglio a parametro zero, punta a tornare in Italia dopo una stagione non esaltante in blaugrana. Su Kessié c’è l’interesse della Juventus, ma attenzione anche alla Roma che sta monitorando la situazione legata all’ex Milan. Il giocatore piace tanto ai giallorossi, e verrebbe considerato l’innesto ideale per la mediana, ma c’è l’ostacolo ingaggio a frenare gli entusiasmi.