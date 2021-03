Dalla Spagna, Morata: ecco la decisione della Juventus

L’attaccante della Juventus è arrivato con la formula del prestito dall’Ateltico Madrid. I bianconeri pronti ad esercitare gli accordi inziali con gli spagnoli

La Juventus sta già pianificando il futuro. La stagione, al momento, non ha regalato molte gioie ai tifosi bianconeri. L’eliminazione dalla Champions League a discapito del Porto ha fatto emergere gli stessi problemi che ormai sussistono da anni quando i banconieri giocano in Europa. La Champions resta il grande obiettivo, o forse il grande sogno della famiglia Agnelli. L’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina ha aperto un nuovo ciclo; l’ex calciatore sta cercando di imporre la propria filosofia ma al momento non ci è ancora riuscito. In estate si potrebbe assistere ad una piccola rivoluzione; la rosa verrà rinforzata e in molti potrebbe salutare. Nella lista dei possibili partenti ci sono Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Dybala e anche Cristiano Ronaldo. Il futuro e le scelte del portoghese saranno determinanti; la Juve cercherà di cederlo in estate perché il suo contratto scade nel 2022. Al momento, appare difficile il rinnovo dell’ex Real Madrid.

Calciomercato Juventus, si punta ad un nuovo prestito per Morata

In estate Alvaro Morata è approdato alla Juventus a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Nell’accordo con l’Atletico Madrid c’è la possibilità da parte dei bianconeri di acquisire il cartellino dello spagnolo per 45 milioni di euro. Nel contratto, come riportato anche da calcioefinanza, emerge anche la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore entro il termine della stagione 2021/2022 a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni, pagabili in 3 esercizi. Per il portale spagnolo todofichajes, la Juventus punterà ad esercitare proprio questa clausola. Morata quindi giocherebbe per un’altra stagione in prestito e poi verrà acquistato per 35 milioni di euro. La pandemia sta pesando sulle casse dei club e l’Atletico Madrid era convinto di riuscire a monetizzare 45 milioni già quest’estate. Però, il futuro di Morata sembra essere ancora con la maglia della Juventus.