Calciomercato, la Juventus prepara lo sgarbo all’Inter

Dopo la sfida di Champions League contro il Ferencváros, i bianconeri cercano rinforzi per la mediana

Contro il Ferencváros la Juventus ha conquistato tre punti importanti che hanno permesso alla squadra allenata da Andrea Pirlo di qualificarsi agli ottavi con due giornate d’anticipo. I problemi, soprattutto in mediana, però non sono ancora del tutto risolti. Si cerca un rinforzo, già a gennaio. Difficile strappare Manuel Locatelli dal Sassuolo già nella prossima sessione di mercato e per questo motivo che Fabio Paratici sta studiando il piano B. Il nome è quello di Leandro Paredes, centrocampista del PSG. L’argentino è un obiettivo di mercato dell’Inter; con Christian Eriksen in uscita Beppe Marotta sta studiando uno scambio con i parigini. La trattativa sembra però essere in standby e per questo motivo la Juventus vuole accelerare i tempi. Il prezzo del cartellino (intorno ai €20M) sembra essere anche alla portata.