Napoli, pazza idea dalla Premier. Sfumato Ndoye gli azzurri guardano in Inghilterra

Napoli, Sterling e Juanlu Sanchez i nomi in cima alla lista del club partenopeo

Il Napoli saluta la pista Ndoye: l’esterno svizzero, obiettivo dichiarato del club azzurro, ha scelto il Nottingham Forest, ammaliato dalla Premier League. La trattativa si è chiusa a 42 milioni più il 20% sulla futura rivendita, una cifra che il Bologna ha preferito rispetto ai 40 milioni complessivi offerti da De Laurentiis: 9 per il prestito, 26 per l’obbligo e 5 di bonus. Nonostante la stima di Conte e la disponibilità del Napoli a rilanciare, la decisione del giocatore è stata definitiva.

Saltata la pista Ndoye, il mercato azzurro cambia direzione. A Ischia, dove De Laurentiis e il ds Manna si sono incontrati con Conte, è andato in scena il primo vertice per definire le prossime mosse. Il nome in cima alla lista è quello di Raheem Sterling, 30 anni, in uscita dal Chelsea. Una suggestione affascinante, che però richiede l’appoggio economico dei Blues per coprire un ingaggio da circa 16 milioni annui, fuori portata per i parametri azzurri senza contributi esterni. L’idea del Napoli è chiara: un prestito secco o con diritto di riscatto, formula che potrebbe convincere entrambe le parti.

Sempre viva anche la pista Juanlu Sánchez: il Siviglia chiede 17 milioni più il 10% sulla futura rivendita per il terzino destro spagnolo. Il Napoli ha l’accordo con il giocatore e spera di abbassare le richieste degli andalusi.