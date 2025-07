Artem Dovbyk è in bilico, dopo appena un anno dal suo arrivo l’ucraino potrebbe lasciare i giallorossi in caso di una buona offerta. Intanto la Roma inizia a guardarsi intorno per non lasciare vuoto nel reparto e avrebbe già messo gli occhi sul un possibile sostituto.

Roma, fermento sul mercato: i nomi di Massara

In questa finestra si mercato Krstovic potrebbe tornare un obiettivo dei giallorossi per sostituire l’ex Girona vicino all’addio. Il Lecce non ha intenzione di fare sconti e lo valuta 30 milioni di euro. Intanto che si concretizza il futuro di Dovbyk, la priorità dei capitoli momento è l’esterno d’attacco. A Massara e Gasperini piace Echeverri del Manchester City ma ancora non è stata presentata un’offerta ufficiale, cosa che potrebbe verificarsi nei giorni a venire. Intanto, sulla lista di Massara, ci sono anche altri nomi, come Nusa e Fabio Silva.