Non c’è pace per la Lazio, ma soprattutto per Patric che si ritrova a dover affrontare un nuovo infortunio. Ieri, gli esami a Villa Mafalda, non hanno dato risultati positivi.

Lazio, Patric out per problemi muscolari alla coscia

Dopo aver superato l’infortunio alla caviglia che l’ha tenuto lontano dai campi dallo scorso marzo, il difensore della Lazio è costretto a fermarsi nuovamente. Infatti, lo scorso venerdì, alla vigilia dell’amichevole con l’Avellino, lo spagnolo si è dovuto fermare a causa di un fastidio muscolare al quadricipite.

Ieri sono stati effettuati tutti gli esami strumentali necessari per capire bene la condizione del giocatore. I risultati avuti ieri a Villa Mafalda, hanno confermato le sensazioni: hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado del quadricipite della coscia. Questo tipo di problema porterà a Patric circa un mese di stop. Il giocatore biancoceleste molto probabilmente salterà le prime due giornate di campionato. Intanto, la società, che aveva inserito tra le file di uscita Gigot, dovrà trattenere il giocatore ancora per un po’. Samuel Gigot, insieme a Provstgaard, saranno i rimpiazzi in caso di problemi ai centrali.