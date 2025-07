Roma, Echeverri obiettivo concreto per Gasperini | I dettagli

Roma, si tratta con il Manchester City per la formula del prestito

La nuova Roma di Gasperini ha iniziato il suo percorso con il piede giusto. Due vittorie nelle prime amichevoli e le prime mosse di mercato hanno acceso l’entusiasmo: oggi è arrivata anche l’ufficialità di Wesley, esterno classe 2003 pagato 25 milioni più 5 di bonus dal Flamengo, a conferma di un progetto ambizioso. Prima di lui erano già arrivati El Ayanoui e Ferguson, due innesti pensati per dare sostanza e qualità al centrocampo.

Ora l’attenzione si sposta sul reparto offensivo. Gasperini e il ds Massara cercano un trequartista/esterno capace di dare fantasia e imprevedibilità, e in cima alla lista c’è Claudio Echeverri. L’argentino classe 2006, di proprietà del Manchester City, è uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Durante il Mondiale per Club disputato negli Stati Uniti si è messo in mostra con un gol spettacolare su punizione nel 6-0 contro l’Al-Ain, confermando le doti che lo hanno reso un profilo appetibile per mezza Europa.

La Roma è pronta a fare un investimento importante: il club giallorosso è disposto a utilizzare il secondo slot extracomunitario, ma solo a condizione che nell’operazione venga inserito il diritto di riscatto. Una trattativa complessa, che potrebbe però rappresentare un colpo di prospettiva decisivo per il nuovo progetto giallorosso.