Calciomercato, due richieste di Pirlo per gennaio: la Juve vuole beffare l’Inter

In casa Juventus si cercano rinforzi, ecco le due richieste di Pirlo per il mercato di gennaio

Come riferito da Calciomercato.it, Andrea Pirlo avrebbe fatto due richieste molto esplicite alla società per il mercato di gennaio. A sinistra l’inesperienza del giovane Frabotta sta facendo riflettere e per la corsia mancina il nome fatto da Pirlo è quello di Emerson Palmieri. Anche in attacco si cercherà di fare qualcosa e la seconda idea è quella di pescare nuovamente in casa Chelsea con Olivier Giroud in pole. I due nomi non sono nuovi ma sono profili che da tempo sono nel mirino dell’Inter. La Juventus prepara il doppio sgarbo ai nerazzurri con quest’ultimi che potrebbero essere più indietro rispetto ai bianconeri anche per la questione legata alle coppe europee che non giocheranno. Da capire anche l’intenzione di Lampard di provarsi soprattutto dell’attaccante francese.