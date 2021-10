Calciomercato Juventus, Pogba e il rinnovo: le ultime

Il Manchester United sta trattando per il rinnovo di Pogba, ma non vuole aspettare oltre Natale per definire il contratto

Il Manchester United ha messo Natale come deadline

Tra i tanti giocatori in scadenza di contratto nel 2022 che ancora devono rinnovare con le rispettive società spicca sicuramente il nome di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United ha infatti avuto un rapporto di odio e amore con la società inglese da quando è tornato con il suo manager, Mino Raiola, che più volte ha minacciato l’addio del francese. La questione, ora, è chiaramente spinosa e più di attualità che mai.

I Red Devils vorrebbero prolungare il contratto di Pogba, ma non sono disposti ad allungare all’infinito la telenovela intorno a questo caso. Come riporta il Daliy Mail, infatti, il Manchester United avrebbe posto Natale come deadline per definire il rinnovo. La Juventus chiaramente rimane con gli occhi aperti cercando di carpire ogni possibile segnale di apertura: la trattativa rimarrebbe comunque in salita con Pogba che chiede un ingaggio molto alto, ma chissà che i buoni rapporti con Raiola non possano aiutare in questo senso.