Calciomercato Juventus, probabile ritorno di una vecchia conoscenza

Manca davvero poco all’inizio del calciomercato 2023 e le squadre stanno già preparando i loro colpi da mettere a segno. La Juventus è una di queste e conscia del fatto che la stagione conclusa sia stata forse una delle più fallimentari degli ultimi tempi, la parola rinascita è d’obbligo. Un mix di investimenti dagli esiti negativi e di vicende giudiziarie piuttosto pesanti, hanno contribuito a far scivolare la vecchia signore nelle posizioni di classifica che storicamente non le appartengono. Di conseguenza invogliata a riscattarsi e a ripartire, la dirigenza bianconera avrebbe già puntato gli occhi su una vecchia conoscenza della nostra Serie A, vale a dire

Romero classe 1998, ha militato nel nostro campionato nella stagione 2018 dove acquistato dalla vecchia signora, si decise di lasciarlo in prestito al Genoa . Ciò gli permise di crescere molto dal punto di vista professionale, tanto che si affermò come calciatore di tutto rispetto. Successivamente sempre sotto l’ala bianconera venne girata ai bergamaschi dell’ Atalanta fino a che nell’agosto 2021 passò in Premier League al, squadra nella quale attualmente milita. A dar manforte all’ipotesi di un suo ritorno ci sarebbe l’interessamento che gli inglese nutrono per, roccioso difensore bianconero. Bremer e Romero potrebbero dunque diventare i protagonisti di uno scambio che accontenterebbe ambedue le parti. Futuri ed ulteriori sviluppi verranno resi noti nei prossimi giorni.