I bianconeri pensano all’ex bianconero, l’attaccante napoletano alternativa ai vari Pellè, Giroud e Llorente

Nome nuovo per l’attacco della Juve, i bianconeri cercano un attaccante low cost, dopo i nomi di Pellè, Giroud e l’ex Llorente ecco spuntare un nome nuovo. I bianconeri starebbero pensando ad un altro ex, Fabio Quagliarella. L’attaccante 38enne considerato ideale al gioco di Pirlo. Attaccante ottimo come finalizzatore e perfetto per affiancare i vari Ronaldo, Dybala e un’alternativa di lusso a Morata. Quagliarella occasione low cost per la Juventus? Per ora un’idea, ma qualcosa si muove.