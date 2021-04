Juventus, ecco la decisione sul centrocampista: super plusvalenza

L'ex Arsenal non convince e in estate potrebbe tornare in Premier League. La situazione

In casa bianconera si ragiona sul futuro di Aaron Ramsey. Il gallese è arrivato a parametro zero ma in estate potrebbe tornare in Premier League

Arrivato alla Juventus a luglio 2019 a parametro zero, Aaron Ramsey non ha mai convinto del tutto. Il gallese si è spesso fermato a causa dei molti infortuni e quando ha giocato non ha mai inciso così tanto. L’obiettivo di Fabio Paratici è quello di venderlo in estate e secondo quanto riferito da calciomercato.com sul gallese è molto forte l’interesse del Crystal Palace e del West Ham. Ramsey guadagna 7 milioni di euro netti a stagione e per la cessione i bianconeri chiedono 15 milioni di euro. Il centrocampista non ha intenzione di abbassarsi il salario e i bianconeri puntano alla cessione per generare un importante plusvalenza considerando che è arrivato a zero.