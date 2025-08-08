L’Inter rimonta in inferiorità numerica il Monaco | Finisce 2-1 allo Stade Louis-II

Inter, Bonny ancora decisivo. Sucic risponde presente

Allo Stade Louis-II, l’Inter firma la seconda vittoria dell’estate superando il Monaco 2-1 in rimonta, dopo il largo successo con l’Under 23 ad Appiano. Un test probante, contro un avversario di rango, che inizia subito in salita: al 2’ Akliouche trova l’incrocio con un sinistro fulmineo, gelando Sommer. La gara prende una piega ancora più complicata al 35’, quando Calhanoglu viene espulso per doppia ammonizione in seguito a un contrasto con Vanderson e alle proteste che ne seguono.

In inferiorità numerica, i nerazzurri rischiano il raddoppio monegasco, ma restano in partita grazie a Sommer. Nella ripresa, Chivu mescola le carte, ma è il capitano a rimettere la sfida in equilibrio: al 60’ Lautaro Martinez danza al limite dell’area, salta due uomini e infila Hradecky con un destro preciso. Il Monaco reagisce colpendo un palo con Zakaria, ma all’80’ arriva il colpo risolutivo: Bonny, subentrato pochi minuti prima, ruba palla a Kehrer, penetra in area con una finta secca e fulmina il portiere per il 2-1. Nel finale Di Gennaro respinge di istinto l’ultimo assalto francese, blindando il successo.

Un’amichevole che lascia in eredità segnali importanti: compattezza, capacità di soffrire e colpi individuali che decidono le partite, anche in condizioni sfavorevoli.