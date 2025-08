Goleada Inter al debutto stagionale contro l’Under 23 | Ad Appiano Gentile finisce 7-2

Inter, Bonny e Luis Henrique a segno nella prima uscita stagionale con la maglia neroazzurra

Prima uscita stagionale per l’Inter e prime indicazioni per Cristian Chivu, che al BPER Training Centre di Appiano Gentile ha visto i suoi imporsi 7-2 sull’Inter U23 di Stefano Vecchi. Una gara utile per mettere minuti nelle gambe e provare schemi, con il tecnico romeno che ha schierato due formazioni completamente diverse tra i due tempi.

Il match si è acceso subito: dopo appena otto minuti Spinaccè ha portato avanti la seconda squadra, approfittando di una disattenzione difensiva. La reazione della prima squadra è stata immediata: un autogol di Kamate ha ristabilito la parità, poi Bonny ha firmato il sorpasso. L’U23 non si è arresa e Mosconi ha riportato tutto in equilibrio, ma poco dopo Asllani dal dischetto e un guizzo di Lautaro su assist di Sucic hanno fissato il parziale sul 4-2 all’intervallo.

Nella ripresa, rivoluzione totale tra le due panchine e inerzia tutta a favore della squadra maggiore: prima Pio Esposito, poi Luis Henrique con un gran tiro da fuori e infine Calhanoglu hanno completato il tabellino sul 7-2. Tanti spunti positivi, qualche meccanismo difensivo da affinare: il cammino nerazzurro è appena iniziato.