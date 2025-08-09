Napoli, Raspadori vola in Spagna alla corte del Cholo Simeone | I dettagli

Napoli, definito l’accordo per la cessione di Raspadori

Giacomo Raspadori si appresta a iniziare una nuova avventura in Liga. L’attaccante, reduce dall’esperienza al Napoli, vestirà la maglia dell’Atletico Madrid dopo che nelle ultime ore i contatti tra le parti hanno portato alla fumata bianca.

Il club spagnolo e la società azzurra hanno definito l’operazione sulla base di 26 milioni di euro complessivi: 22 milioni di parte fissa più 4 milioni legati a bonus facilmente raggiungibili. L’ex Sassuolo, che aveva già manifestato apertura a un trasferimento all’estero, sarà così a disposizione di Diego Pablo Simeone, pronto a integrarlo nel reparto offensivo rojiblanco.

Raspadori firmerà un contratto quinquennale, legandosi all’Atletico fino al 2030. Un passaggio che segna un momento importante per la carriera del classe 2000, alla prima esperienza lontano dall’Italia, con l’obiettivo di imporsi in un campionato fisico e tatticamente esigente come quello spagnolo.

Per il Napoli si tratta di una cessione significativa, che libera risorse per il mercato e potrebbe aprire la strada a un nuovo innesto offensivo. Per l’Atletico, invece, l’arrivo di Raspadori rappresenta un investimento mirato su un giocatore giovane, versatile e già abituato a palcoscenici di alto livello.