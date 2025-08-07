Napoli, l’Atletico Madrid fa sul serio per Raspadori | Il sostituto arriva dall’Ucraina

Napoli, De Laurentiis pronto ad affondare il colpo Kevin

Il Napoli continua a lavorare per completare la rosa da consegnare ad Antonio Conte e guarda con attenzione al futuro di Giacomo Raspadori. L’attaccante è nel mirino dell’Atletico Madrid, che da settimane lo segue con interesse. Il club azzurro lo valuta non meno di 30 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di svenderlo, ma in caso di offerta congrua la cessione non è esclusa.

In parallelo, il Napoli ha già individuato un possibile sostituto: Kevin, esterno offensivo brasiliano classe 2003 dello Shakhtar Donetsk. Profilo giovane, esplosivo e in linea con le richieste di Conte, Kevin rappresenta un investimento importante per il futuro, ma solo in caso di partenza di Raspadori. La richiesta del club ucraino è alta (circa 40 milioni) e al momento non sono previsti rilanci a prescindere.

La situazione resta in evoluzione: se l’Atletico dovesse affondare il colpo su Raspadori, il Napoli si farebbe trovare pronto con un’offerta per Kevin. In caso contrario, nessun investimento verrà forzato. La priorità, per ora, resta blindare la rosa, ma il mercato può accendersi in ogni momento.