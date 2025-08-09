Roma, Massara guarda in Inghilterra per l’attacco | Il nuovo obiettivo arriva dal Brighton

Roma, i giallorossi valutano anche la pista Abdallah Sima

La Roma è al lavoro per rinforzare le corsie offensive in vista della nuova stagione. Dopo aver valutato diverse opzioni, il club giallorosso ha rivolto l’attenzione a un giovane talento in ascesa: Abdallah Sima, esterno classe 2001 attualmente in forza al Brighton in Premier League.

Il senegalese, alto circa 1.88 metri, ha mostrato notevoli qualità tecniche e atletiche, dimostrate anche durante la scorsa stagione in prestito allo Stade Brest in Ligue 1. La sua capacità di incidere negli ultimi metri e la velocità rappresentano elementi molto apprezzati dalla dirigenza capitolina, che vede in lui un potenziale rinforzo adatto al gioco proposto da Gian Piero Gasperini.

Parallelamente, la Roma ha monitorato anche altre piste: tra queste quella di Echeverri, giovane centrocampista del Manchester City, ma la trattativa si è complicata a causa della reticenza del club inglese a concedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Un’altra opzione ancora sul taccuino è quella di Eguinaldo, esterno dello Shakhtar Donetsk, che potrebbe rappresentare un’alternativa valida nel caso Sima non si concretizzasse.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale profilo riuscirà a vestire la maglia giallorossa.