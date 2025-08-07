Roma, spunta un nuovo nome per l’attacco | Suggestione Eguinaldo

Roma, il punto sul mercato in entrata dei giallorossi in attacco

Prosegue il ritiro nel Regno Unito per Gasperini e la sua Roma, mentre il direttore sportivo Ricky Massara lavora per rafforzare una rosa ancora incompleta. Uno dei nodi più urgenti è il trequartista di sinistra: sfumata la pista Echeverri, dopo il no del Manchester City a qualsiasi formula diversa dal prestito secco a una società del City Group, i giallorossi stanno valutando alternative.

Tra i nomi esclusi figurano quelli di Enciso e Laurienté, mai realmente trattati. Piace invece Eguinaldo, talento brasiliano dello Shakhtar classe 2004, capace di agire su tutto il fronte offensivo. Tuttavia, anche in questo caso occorre trovare l’equilibrio tra costi e formula. Più difficile, quasi bloccata, la situazione di Fabio Silva: il Wolverhampton chiede molto, nonostante il contratto in scadenza.

Restano invece proibitive due suggestioni emerse nei mesi scorsi. Kevin, esterno classe 2003 dello Shakhtar, era stato avvicinato tempo fa, ma la richiesta di oltre 40 milioni ha spento ogni possibilità. E per Rasmus Højlund, seguito da Gasperini ai tempi dell’Atalanta, non si registrano aperture da parte del Manchester United.

Massara continua a sondare il mercato: l’obiettivo resta portare a casa un profilo d’impatto senza sacrificare l’equilibrio finanziario della nuova Roma.