La Roma continua a fare mercato per rinforzare la rosa a Gasperini. Il tecnico ha fatto una richiesta esplicita a Massara, il quale sta lavorando per accontentare il tecnico. Il nome fatto dall’ex allenatore dell’Atalanta è Enciso.

Roma, si lavora per Enciso, attaccante paraguaiano

Tante le qualità del giocatore paraguaiano, non solo fantasia sul campo, è alto il suo potenziale, perfetto per le caratteristiche del profilo cercato dalla Roma per rinforzare la trequarti. Negli ultimi giorni intorno all’ambiente giallorosso girava un altro nome, più in voga era quello di Claudio Echeverri, talento in forza al Manchester City.

Sempre dall’Inghilterra potrebbe arrivare il prossimo acquisto della Magica. Si tratta di Enciso, paraguayano del Brighton che nella scorsa stagione ha giocato in prestito all’Ipswich Town. Il 21enne paraguaiano è tornato dopo il prestito all’ Ipswich Town e può già ripartire perché non troverà spazio nel progetto di Hurzeler. La valutazione dell’attaccante si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma ha il contratto in scadenza nel 2026 e i giallorossi potrebbero avere uno sconto sul prezzo dagli inglesi.