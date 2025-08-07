La Roma ha puntato Claudio Echeverri e spera di portarlo quanto prima tra le mura di Trigoria. Intanto Ricky Massara e i suoi uomini stanno facendo pressing per chiudere con il Manchester City. La priorità della Roma è un attaccante che possa occupare la casella di sinistra. Il giocatore è una delle richieste di Gianpiero Gasperini.

Roma, pressing finale per Echeverri

Gasperini ha chiesto Echeverri, e l’allenatore sarà accontentato dalla società capitolina. Il direttore sportivo sta lavorando al fine di intensificare i contatti sull’asse Roma-Manchester City. Sembra che il giocatore voglia lasciare l’Inghilterra per voltare pagina e ricominciare a Roma, tutto sembra essere dalla parte dei giallorossi in quanto Echeverri ha rifiutato il Girona.

Tra i vari motivi della sua nuova scelta, c’è anche la voglia di giocare con i connazionali Dybala e Soulé. I due, tra l’altro, stanno avendo un ruolo essenziale nell’affare. Il City fa sapere che il prestito secco non è un’opzione, si dovrebbe optare sul prestito con opzione di riscatto per la Roma e controriscatto per il City. Dagli iniziali 25 milioni, Massara ha alzato la posta proponendo circa 33 milioni per il riscatto e 40 milioni per l’eventuale controriscatto dei Citizens. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per l’affare con gli inglesi.