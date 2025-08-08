Mega trattativa di scambio sull’asse Italia-Inghilterra in arrivo: Tonali alla Juve e Vlahovic al Newcastle. Possibile? Difficile, ma non impossibile. Il club torinese è da tempo sulle tracce dell’ex centrocampista del Milan con la ferma convinzione che sarebbe in grado, come nessun altro, di garantire il tanto agognato cambio di passo in mediana.

Juventus, retroscena Tonali

Considerando la difficoltà di acquistare Tonali, potrebbe essere proprio l’attaccante serbo la chiave d’accesso giusta, quella per sbloccare l’operazione. Nell’affare potrebbe finire pure Douglas Luiz, il brasiliano è ormai fuori dal progetto bianconero, e non è riuscito a fare la differenza a differenza di quello che sarà capace di fare Tonali. Tudor, Chiellini e Comolli sono convinti che con Tonali il salto di qualità sarebbe garantito, quindi bisogna spingere per la trattativa. Non sarà semplice perché il Newcastle lo ha pagato 65 milioni più bonus, lo ha aspettato nei dieci mesi di squalifica per scommesse nel 2024 e ora vuole goderselo e raccogliere i frutti.

L’ex Milan ha già fatto grandi cose in pochi mesi, con Tonali il Newcastle ha già vinto la Coppa di Lega e lo ritiene centrale anche in vista della partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Insomma, Tonali sembra essere incedibile, ma tornare in Serie A resta uno dei suoi sogni e potrebbe non dispiacergli approdare alla Continassa. E al Newcastle serve un attaccante, Vlahovic potrebbe essere la soluzione.