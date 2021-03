Juventus, giocatore ad un passo dalla cessione gratuita

Oltre al mercato in entrata la Juventus ragiona anche su quello in uscita. Aaron Ramsey potrebbe lasciare l’Italia e tornare in Inghilterra

La rivoluzione in vista della prossima stagione della Juventus passa per il mercato in uscita. Però, prima di concentrarsi sul mercato, i bianconeri devono centrare la qualificazione alla prossima Champions League e tenare di vincere a finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Tutto questo per rendere meno amara un’annata non positiva dopo l’eliminazione dalla Champions League a discapito del Porto e uno Scudetto che sembra essere irraggiungibile. In estate ci potrebbe essere un ridimensionamento della rosa ma tutto questo dipenderà anche dalle sorti di Andrea Pirlo. La sua permanenza non è cosi scontata e i prossimi mesi saranno decisivi.

Calciomercato Juventus, West Ham su Ramsey. La situazione

Per pianificare il mercato in entrata i dirigenti bianconeri dovranno ragionare sui giocatori presenti in rosa. Il futuro di molti è incerto; su tutti quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha ancora un altro anno di contratto e la Juventus potrebbe sfruttare la prossima sessione per monetizzare il più possibile. I bianconeri, però, potrebbero liberarsi anche di ingaggi pesanti come quelli di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. I due sono arrivati a parametro zero ma hanno uno stipendio davvero molto pensate per la casse del club.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, in casa Juve si sta riflettendo con molta attenzione sul futuro del gallese. Il centrocampista ha deluso e non poco le aspettative e in questa stagione non è riuscito ad esprimersi al meglio anche a causa dei continui e ripetuti infortuni. Ramsey potrebbe tornare in Premier League con il West Ham che è alla porta. La Juventus ha già dato l’ok per la cessione ma si ragiona sulla formula. Per il quotidiano torinese i bianconeri stanno valutando la cessione gratuita, pur di liberarsi di un ingaggio importante. La richiesta economica, però, potrebbe essere di 10 milioni di euro. Inoltre, c’è da registrare l’interesse anche di Everton e Tottenham sul classe 1990.