Calciomercato Juventus: riflettori su Palestra

La Juventus segue da molto tempo Marco Palestra, attualmente al Cagliari in prestito dall’Atalanta. Osservatori bianconeri erano presenti a Cagliari per osservarlo durante la vittoriosa partita che la squadra di Pisacane ha vinto contro la Roma.

Marco Palestra 20enne, ha colpito gli osservatori bianconeri, in questa stagione in tredici partite tre assist a referto ed una potenza fisica straripante. Un trasferimento a Gennaio è improbabile, ma per la prossima estate potrebbero esserci colloqui con l’Atalanta, anche se la concorrenza sul ragazzo è forte, con Inter, Napoli e club inglesi alla porta.