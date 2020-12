Juventus, nodo Rugani da sciogliere: la situazione

Il classe 1994 è approdato al Rennes nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva

L’avventura di Daniele Rugani al Rennes sembra ormai essere già ai titoli di coda. Con la maglia del Rennes ha giocato appena 107’ tra Ligue1 e Champions League. Un minutaggio molto scarso e che potrebbe quindi costringerlo a tornare alla base. Però, non per poco. Infatti, secondo quanto riferito da superdeporte.com, Rugani potrebbe approdare in Spagna. Sul difensore italiano c’è da registrare l’interesse da parte del Valencia che sta cercando rinforzi in quella zona del campo. L’alternativa degli spagnoli è Diogo Leite del Porto. I due quindi sono i profili visionati dal Valencia ma è una cosa è certa: Rugani non tornerà definitamene alla Juventus.