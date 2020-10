Calciomercato Juventus, scambio folle in vista: Ronaldo più 70 milioni

Bomba dalla Spagna, Agnelli pensa ad uno scambio con il PSG

Dopo l’inizio un po malandato di inizio stagione, in casa Juventus scatta l’allarme. La squadra di Pirlo non ha inziato con il piede giusto in Serie A, ma le vere preoccupazioni riguardano la Champions League che è il vero obbiettivo di Andrea Agnelli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>>https://www.sportpaper.it/calciomercato-milan-parametr

Propio per provare a salire sul tetto d’Europa, La Juve fece il grande sforzo di prendere il pluri Pallone D’oro Cristiano Ronaldo. Ma non è riuscito neanche lui ad interrompere la maledizione. Il presidente Andrea Agnelli, infatti avrebbe intenzione di inserirlo in uno scambio con il PSG più 70 milioni per arrivare a Neymar.