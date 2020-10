Calciomercato Milan, rinforzo a parametro zero per i rossoneri

I rossoneri voglio tornare nel Europa che conta, per porre fine a questo periodo buio che dura da oltre 7 anni.

Il Milan continua a puntellare la rosa di Stefano Pioli per poter coronare l’ottimo inizio di stagione. I rossoneri sono sulle tracce di Florian Thauvin, talentuosa ala del Marsiglia che potrebbe arrivare in Italia a parametro zero visto che non ci sarebbe ancora una proposta di rinnovo.

Contatti già avviati tra le due parti

I contatti tra le due parti sembrerebbero già ben avviati, il Milan aveva puntato Thauvin ormai da tempo e adesso potrebbe portarselo a casa a costo zero, visto il mancato rinnovo con il club francese ormai rassegnatosi a perderlo in maniera gratuita nei prossimi mesi.

