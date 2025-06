Wydad Casablanca-Al Ain, le probabili formazioni e dove vederla

Entrambe ormai condannate dalla matematica, Wydad Casablanca e Al Ain giocano per l’onore nell’ultimo turno del gruppo G del Mondiale per Club FIFA. I marocchini dovrebbero schierarsi con una difesa a 5, mentre a centrocampo spazio a Nordin Amrabat, Zemaroui, Moubarik e Lorch; gli egiziani, invece, rispondono con un 4-3-3 nel quale Kaku, Rahimi e Laba comporranno il tridente offensivo. La partita, in programma giovedì 26 giugno alle 21:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

Wydad Casablanca-Al Ain, le probabili formazioni

WYDAD CASABLANCA (5-4-1): Benabid; Moufid, Boutouil, Meijers, Ferreira, Moufi; Nordin Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula. All. Benhachem.

AL AIN (4-3-3): Rui Patricio; Al-Ahbabi, Cardoso, Kouadio, Erik; Park Yong-woo, Yahia Nader, Matias Palacios; Kaku, Houssine Rahimi, Kodjo Laba. All. Ivic.