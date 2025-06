Inter-River Plate, le probabili formazioni e dove vederla

Si affrontano le due grandi favorite del girone E del Mondiale per Club FIFA. Inter e River Plate, però, devono guardarsi le spalle dal Monterrey: in caso di vittoria dei messicani, una delle due rischierebbe di salutare la competizione. Chivu potrebbe dare fiducia a Francesco Pio Esposito in avanti, fratello di Sebastiano, mentre a centrocampo Asllani va verso la conferma; sulla fascia, Dumfries tornerà titolare. Nel River, Fernandez, Kranevitter e Meza dovranno iniziare dal primo minuto, viste le squalifiche importanti a centrocampo; in avanti, confermato Mastantuono accanto a Colidio. La partita, in programma giovedì 26 giugno alle 03:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN e Italia 1.

Inter-River Plate, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu

RIVER PLATE (3-5-2): Armani; Martinez Quarta, Pezzella, Diaz; Montiel, Fernandez, Kranevitter, Meza, Acuna; Mastantuono, Colidio. All. Gallardo