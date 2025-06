L’Inter ha scelto Nicolò Rovella. Il centrocampista è un elemento fondamentale della Lazio, in questa finestra di mercato è finito nel mirino di molti top club tra cui l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri hanno già formulato l’offerta al patron della società di Formello.

Inter, offerti 40 milioni a Lotito per portare via Rovella

Il classe 201 è legato alla Lazio da altri tre anni di contratto, Rovella piace molto ai nerazzurri che lo hanno scelto per rinforzare la propria metà campo al posto di Calhanoglu. L’ostacolo principale è che il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma l’Inter sarebbe arrivata ad offrirne 40 per strapparlo alla squadra di Claudio Lotito. Maurizio Sarri è un grande stimatore di Rovella, credo che sia un elemento inamovibile e anche lo stesso Lotito non sembra essere intenzionato a cederlo in questo momento.

La soluzione potrebbe arrivare da Sarri. Senza gli introiti Uefa o altri ricavi, urge liquidità al bilancio della Lazio e anche se Sarri vorrebbe portare a Roma Frattesi, uno scambio in questo momento potrebbe essere la soluzione. Le due società potrebbero trovare la giusta soluzione per le trattative.