L’Inter vince l’ultimo match per la fase a giorni del Mondiale per Club e si qualifica agli ottavi di finale. Un periodo difficile per i nerazzurri, che però sembrano andare verso la via della guarigione. Ciò che preoccupa è la lunga lista di giocatori finiti in infermeria.

Inter, in 4 non prenderanno parte agli ottavi del Mondiale per Club

I giocatori dell’Inter finiti ai box sono: Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard, Piotr Zielinski e Yann Bisseck. Tutti, infatti, non avrebbero recuperato per la fase finale del torneo e dunque fanno ritorno a Milano per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Per quanto riguarda il regista turco, nella giornata di mercoledì aveva svolto nuovi esami che avevano fatto emergere un altro guaio muscolare. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra.