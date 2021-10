Calciomercato Juventus: scatta l’offensiva per arrivare al campione azzurro

Cherubini inizia a fare le prime mosse per spingere l'esterno giallorosso a dire di si al progetto bianconero

L’esterno ha incantato la Vecchia Signora

Cherubini inizia la sua offensiva. L’obiettivo non dichiarato, è uno dei pupilli di Josè Mourinho e Roberto Mancini. Il suo nome risponde a quello di Nicolò Zaniolo. L’esterno, nel posticipo di domenica, ha incantato il pubblico, mettendo più volte in difficoltà la retroguardia bianconera e Szczesny. Tuttavia, nonostante da questa estate la Vecchia Signora lusinghi il punto di forza della Nazionale italiana, il suo cuore ha sempre preferito battere per i colori giallorossi.

Tiago Pinto lavora al rinnovo del contratto

Il contratto di Zaniolo scade solo nel 2024. Dopo il rinnovo di Pellegrini, Tiago Pinto pensa a blindare tutta la batteria dei suoi gioielli. Discorsi avviati, infatti, anche con Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Ma, al momento, l’agente dell’esterno non è stato ancora interpellato per parlare di un prolungamento del matrimonio contrattuale. Ed ecco che i rumors tornano a riecheggiare tra Roma e Torino. Paratici, prima che gli infortuni ponessero fine alla partecipazione all’Europeo di questa estate, aveva messo nel mirino il giovane centrocampista. Il suo nome è tornato di moda, grazie alle giocate profuse contro la Juventus domenica scorsa. Cherubini, prima di uscire allo scoperto con un’offerta ufficiale, intende avere chiaro il quadro della situazione della salute di Zaniolo. La dirigenza giallorossa intende continuare con Nicolò a lungo, ma forse la giusta trattativa potrebbe far vacillare anche la più ferrea volontà nelle prossime finestre di calciomercato.