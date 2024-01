Calciomercato Juventus, Soulè ha richieste dalla Premier: la situazione

Uno dei giovani talenti più interessanti della nostra Serie A è Matias Soulè. L’argentino sta facendo vedere grandi cose col Frosinone andando a segno su rigore nella sconfitta con il Monza dove è stato complice con uno sfortunato autogol. Il classe 2003 piace soprattutto in Premier dove sono pronti ad accontentare economicamente la Juventus.

La Premier chiama Soulè

Come riportato da La Repubblica, l’argentino è corteggiato da diversi club inglesi. Newcastle e Crystal Palace sembrano essere i più interessati ma occhio al Southampton che gioca in Championship. I bianconeri continuano a farne una valutazione di 25 milioni di euro ma l’obbiettivo di Soulè è terminare la stagione al Frosinone per poi vestire la maglia bianconera nella prossima annata calcistica.