Juventus, Chiesa non convocato per la trasferta di Salerno: il motivo

La Juventus è chiamata a rispondere alla vittoria dell’Inter contro il Verona per rimanere dentro alla corsa scudetto. Oltre alla squalifica di Locatelli e all’assenza di Cambaiso per febbre già citata da Allegri in conferenza stampa, Madama dovrà fare a meno anche di Federico Chiesa, uno dei giocatori più in forma della stagione bianconera.

Le condizioni di Chiesa

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, l’esterno bianconero è rimasto fuori dai convocati della sfida con la Salernitana per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, rimediato in allenamento. Il ginocchio si è gonfiato ma gli ultimi esami hanno escluso altri problemi muscolari.